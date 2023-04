Montenegro clarifica, Lula agita

Com pouco conteúdo sobre a difícil situação do país, o Chega foi, mais uma vez, o centro da conversa na mais recente entrevista concedida por Luís Montenegro. Mas também a política de alianças e as relações com o Presidente. Começa a haver alternativa no PSD quando o governo treme? O aumento dos pensionistas é reação a uma sensação de mudança de ciclo? Enquanto o diabo esfrega o olho, Chega e a IL passaram semanas a tentar transformar a visita do presidente do Brasil num confronto político doméstico. As declarações de Lula da Silva sobre a guerra na Ucrânia, que nem são propriamente novas, acabaram por puxar o PSD para a polémica, com este a exigir que o Governo se demarcasse. Neste Sem Moderação, emitido a 18 de abril na SIC Notícias, tenta-se perceber se a polémica é doméstica ou tem mesmo a ver com a Ucrânia.