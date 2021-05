No Cartaz desta semana, fomos conhecer o filme "Prazer,Camaradas!" de José Filipe Costa; fomos até ao Teatro D.Maria II assistir aos ensaios das peças "Top Girls" e "Distantes"; no Porto, estivemos na peça "Espectros", do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen.

No que diz respeito ao cinema, João Lopes fala sobre o filme "Prazer,Camaradas!" e destaca a estreia da semana do filme "Estados Unidos vs Billie Holiday".