Frente-a-frente. As medidas do estado de emergência 

O recolher obrigatório durante a semana à noite e aos fins de semana nos 121 concelhos mais afetados é uma das medidas anunciadas pelo Governo para o estado de emergência. Num frente-a-frente na SIC Notícias, António Saraiva e Paula Franco discutem estas novas medidas.

O presidente da CIP diz que as medidas devem ser coordenadas, proporcionais e racionais. António Saraiva diz que, com os números da covid-19 em Portugal, tem que concordar com as medidas, mas reconhece que "não são agradáveis" e vão ter reflexos em vários setores de atividade que "já se encontram fortemente penalizados".

"A restauração e o pequeno comércio vão ter aqui acrescidas dificuldades de sobrevivência."

Questionada sobre o equilíbrio das medidas entre a economia e saúde pública, a bastonária da Ordem dos Contabilistas diz que não á fácil, mas que em primeiro lugar está a saúde. Paula Franco confessa que não está satisfeita com as medidas do estado de emergência, pois considera que são insuficientes.