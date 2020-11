Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e Francisco Serra Lopes, empresário e proprietário de vários restaurantes, estiveram este domingo no Jornal 22|01 da SIC Notícias para comentar as medidas impostas pelo Governo para combater a pandemia e o impacto da mesma no setor da restauração que apresenta quebras de 1860 milhões de euros.

Ricardo Mexia diz que um problema desta dimensão se resolve com "liderança, organização e reforço de meios" e lamenta que tal não tem acontecido.

Na SIC Notícias, o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública onde estão os "reformados e militares que o Governo disse que ia recrutar" para reforçar o Serviço Nacional de Saúde.

Francisco Serra Lopes considera que o Governo devia avaliar uma estratégia e analisar os riscos físicos e económicos. Diz que o Executivo só tem avaliado a estratégia política.

"Ministro da Economia devia demitir-se. Graça Freitas e a ministra da Saúde não têm condições para continuar no cargo", disse em entrevista à SIC Notícias.