Covid-19. Hospital de São João com uma vaga para tratamento de doentes críticos

O Hospital de São João, no Porto, tem 17 doentes em ECMO, um dispositivo de circulação extracorporal essencial ao tratamento de doentes críticos, 11 deles com covid-19, e ainda uma vaga disponível.

Quatro pessoas, da região Norte, a precisar de ECMO, já foram transferidas para Lisboa.

Hospital da Guarda a uma cama de atingir limite da capacidade nos cuidados intensivos

O Hospital da Guarda está outra vez a uma cama do limite da capacidade na unidade de cuidados intensivos. Há 11 doentes e 12 camas para doentes covid.

Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar níveis de contingência em todos os hospitais

O bastonário da Ordem dos Médicos diz que é preciso elevar os níveis de contingência em todos os hospitais do país. O Hospital de São João, no Porto, tem apenas uma vaga disponível para receber doentes críticos com covid-19.



"Se entrarmos numa situação de catástrofe, não temos recursos para tratar os doentes"



João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, diz que é tempo de os hospitais estarem todos ao mesmo nível e serem solidários uns com os outros.

"Tudo o que não seja urgente, deve ser adiado de maneira a que se possa ter os recursos para conseguir combater a covid e dar assistência aos outros doentes que necessitam de tratamentos prioritários", refere.

Em entrevista no Jornal 22|01, disse que alguns hospitais do país já estão em situação de rutura e que atualmente "têm de parar a atividade normal para tratar doentes covid".