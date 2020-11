Frente-a-frente. Anulada a transferência de 476M€ para o Novo Banco

O parlamento aprovou na quinta-feira a proposta bloquista de alteração ao Orçamento do Estado que anula a transferência de 476 milhões de euros do Fundo da Resolução destinada ao Novo Banco, com votos favoráveis do PSD, BE, PCP e PAN.

O Presidente da República escusou-se esta sexta-feira a comentar a anulação da transferência de 476 milhões para o Novo Banco, afirmando que só irá analisar essa matéria quando o Orçamento do Estado para 2021 chegar a Belém.

No frente-a-frente deste domingo na SIC Notícias, estiveram João Paulo Correia, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS, e Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda.