Três anos depois, chegou a Portugal o movimento "MeToo" criado nos Estados Unidos, em 2017. As revelações da atriz Sofia Arruda ao programa da SIC “Alta Definição” colocaram o assunto na agenda.

O tema em discussão no 22|01 com a diretora da Visão, Mafalda Anjos, e com a coordenadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Dália Costa.