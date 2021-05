Final da Liga dos Campeões "fez rebentar a bolha da confiança"

O ex-ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes recorre ao Estado de direito para se referir ao final da Liga dos Campeões, no Porto.

O ex-ministro da Saúde considera também que a Direção-Geral da Saúde fica "muito fragilizada" com as decisões que toma sobre os eventos desportivos.

"Estamos sempre com esta coisa de termos de aprender com as lições, mas parecemos alunos repetentes que precisam de um explicador", diz.