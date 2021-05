Debate sobre o bullying em Portugal, no 22|01, a propósito do caso que foi revelado na última semana, de um adolescente do Seixal que foi atropelado quando fugia de um grupo que o agredia.

O tema em discussão no 22|01 com Rui Correia, professor e autor do livro "Cá Dentro - O Lugar da Escola nos Nossos Miúdos", e João Veloso, psicólogo e investigador do Observatório do Trauma da Universidade de Coimbra.