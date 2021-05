Congresso do Chega. "Grande ausência de programa" e "acrescentou muito pouco"

A jornalista do Expresso Ângela Silva considera que o Congresso do Chega "serviu para pouco" e defende que foi "muito vazio". Realçou ainda que houve "muita gritaria" no evento.

"Tens uma grande ausência de programa, de ideias", disse também, referindo-se ainda às divisões internas do partido.

O comentador da SIC Paulo Baldaia considera também que o evento "acrescentou muito pouco".

O III Congresso do Chega acabou este domingo. A direção nacional proposta por André Ventura sofreu alterações, mas acabou por ser eleita com 79% dos votos. O último dia do Congresso foi marcado pela ausência da comitiva do PSD, que cancelou a presença à última hora.

