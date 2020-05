Uma das formas usadas por alguns países para combate à propagação da pandemia é o rastreio digital de contactos e Joana Gonçalves de Sá sublinha que está por demonstrar que qualquer dos sistemas propostos funcione.

A cientista que coordena o Grupo de Investigação em Ciência de Dados e Políticas da Nova School of Business and Economics considera perigoso e pouco razoável avançar para uma solução com sérios riscos éticos sem sabermos se os benefícios compensam os riscos.