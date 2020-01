Organóides cerebrais: avanços promissores no estudo do cérebro e das doenças que o afetam

Catarina Seabra faz investigação com "mini-cérebros": organóides cerebrais que desenvolve a partir de células de dentes de leite de crianças com autismo. Uma abordagem personalizada para entender as causas e procurar caminhos para futuros tratamentos.

Em 2019 descobriu-se que o potencial desta poderosa ferramenta para estudar o cérebro e as doenças que o afetam é ainda maior do que se pensava. A descoberta abre caminhos promissores mas obriga também a definir fronteiras éticas.

