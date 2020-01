Porque acreditamos em notícias falsas e as espalhamos?

Em 2019, a ciência conseguiu perceber melhor o que nos leva a acreditar em notícias falsas e a contribuir para as espalhar. As notícias falsas têm influenciado resultados eleitorais e condicionado as nossas escolhas mais pessoais, de forma particularmente perigosa no que diz respeito à saúde.

Joana Gonçalves de Sá recorre a várias ciências para estudar o comportamento humano. O seu ambicioso projeto de investigação - Notícias Falsas, Pessoas Reais - recebeu 1,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para criar mais conhecimento sobre esta epidemia potenciada pela revolução digital, com consequências que ainda não conseguimos sequer antecipar por completo.

Estamos na Idade da Pedra da Revolução Digital, resume a cientista: "Daqui a 20 anos, se tudo correr bem, vamos olhar com muita vergonha para o que se passou neste período".

