RNA: uma nova era no tratamento do cancro e uma nova via para reverter o envelhecimento  

A investigação em RNA, que está na base da primeira vacina contra a covid-19, foi desvalorizada durante décadas. Mas muitos investigadores, pelo mundo fora, trabalham há muito tempo para que a molécula de RNA seja também a chave para uma revolução no tratamento do cancro e de várias doenças até agora incuráveis. Porque o conhecimento é a resposta para os nossos problemas e desafios... Na última semana do ano regressa a rubrica Admirável Mundo Novo.

Maria Carmo-Fonseca é a primeira cientista entrevistada no Admirável Mundo Novo. Cresceu numa altura em que ser cientista em Portugal era quase ficção científica. Mas o curso de Medicina foi o início de um notável percurso na ciência.

Em 2002 fundou, com João Lobo Antunes, o Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa.

Em 2020 foi eleita para presidir à Sociedade Internacional que reúne mais de 1800 especialistas em RNA. A molécula que está na base das primeiras vacinas contra a covid-19 e no centro do que vê como uma nova era no tratamento do cancro ou das doenças cardíacas.

