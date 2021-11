Crise política: Ana Gomes critica postura de Marcelo Rebelo de Sousa

Ana Gomes considera que o Presidente da República "precipitou a crise política" por não ter deixado espaço para negociações.

Marcelo Rebelo de Sousa "acenou à dissolução logo no segundo dia após a apresentação da proposta do Orçamento do Estado", defende a comentadora da SIC.

Para Ana Gomes, a hipótese de eleições foi aproveitada pelo primeiro-ministro, que chegou à conclusão que "era melhor ter a crise agora".

A comentadora da SIC adianta que a data escolhida para as eleições legislativas foi "a escolha acertada".

