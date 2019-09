Ao vivo na redação: O que pensam os jovens dos partidos sobre o clima?

Crescimento económico e defesa do ambiente são compatíveis? Juventudes partidárias respondem

Mónica Mendonça, uma das mais novas candidatas às legislativas pela CDU, diz que não se pode transformar esta batalha num confronto intergeracional.

A sua homóloga do BE, Sofia Oliveira, defende uma revolução sistémica e o fim do modelo capitalista.

Alexandre Poço, PSD, e Miguel Costa Matos, PS, ambos líderes distritais das respectivas juventudes partidárias, são mais moderados: “a palavra revolução pode assustar as pessoas”.