Ao vivo na redação: histórias das crianças dadas ou vendidas a norte-americanos 

Em cinco episódios a Grande Reportagem "Entregues à sorte" revela histórias incríveis das crianças que durante décadas foram dadas ou vendidas a norte-americanos colocados na Base das Lajes, na Terceira. Foram detetados 97 casos entre 1946 e 1974. Mas quantos mais existiram? E em que condições cresceram nos EUA?

Em Entregues à Sorte os jornalistas foram à procura dessas crianças, hoje adultos.

Rosalina dos Santos Brasil Costa é a personagem do primeiro episódio, com exibição marcada todas as segundas-ferias no Jornal da Noite, na SIC. Ao vivo da redação, o jornalista Pedro Coelho entrevista Amélia Moura Ramos e Isabel Osório, autoras da série.