Entregues à Sorte dá a palavra a Rose Crass, a Rosalina da Costa

No segundo episódio desta Grande Reportagem é dada a palavra a Rose Crass, nascida Rosalina da Costa, na ilha Terceira, em 1973.

Na casa onde vive, em New Jersey, a portuguesa de 47 anos relata o que viveu com Mary e Richard Taylor, o casal norte-americano colocado na base das Lajes, que a tirou do Lar de Sta. Maria Goretti, em Angra do Heroísmo, onde estava internada com o irmão mais novo, depois de ambos terem ficado órfãos de mãe.

Um caso analisado pela psicóloga clínica e forense, Rute Agulhas, e a autora da reportagem, a jornalista Amélia Moura Ramos. Miriam Alves conduz a conversa.