Ao vivo na redação: a conferência de imprensa de Bruno Lage 

Direto

Abrimos aqui uma emissão especial do ao vivo na redação, para acompanhar em direto a conferencia de imprensa de Bruno Lage, treinador do Benfica, que faz a antevisão do jogo desta quarta-feira com o Portimonense.

O Benfica perdeu a possibilidade de ultrapassar o FC Porto na liderança do campeonato, mas a semana fica marcada pelo ataque ao autocarro do clube, e pelas ameaças pintadas na porta de casa do treinador e de vários jogadores.

O regresso do futebol trouxe de novo a violência.

Bruno Lage fala pela primeira vez desde os acontecimentos de há uma semana.

Uma conferencia de imprensa seguida em direto por Paulo Garcia, da SIC, e Luís Aguilar, comendador SIC.