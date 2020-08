Foram hoje divulgadas pela Direção-Geral de Saúde as normas para a realização da Festa do Avante! O PCP já reagiu, os comunistas entendem que há mais restrições para o partido do que para outras organizações. Mas fazer a Festa do Avante! nesta altura faz ou não sentido?

E as normas da DGS são suficientes para evitar contágio?

A editora de política da SIC, Cristina Figueiredo, e o do Expresso, Vítor Matos, explicam o que está em causa. Pedro Cruz, da SIC, modera a conversa.