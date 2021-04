Operação Marquês. "Nenhuma nação decente é governada por bandalhos"

Miguel Poiares Maduro considera que a importância de considerar a separação das águas ("à politica o que é da política, à justiça o que é da justiça") não devia impedir que se façam discussões éticas sobre comportamentos políticos, mas admite que, no atual quadro político, o debate acabe por não acontecer. O ex-governante do PSD foi um dos intervenientes no debate desta terça-feira.



Daniel Oliveira entende que a razão pela qual a democracia está em crise não se prende com a existência de mais ou menos casos de corrupção, mas porque vivemos um momento histórico em que "as pessoas sabem que o seu futuro vai ser pior do que o seu passado".

Para Daniel Oliveira, faz sentido discutir a cultura e a ética política mas sem perder de vista que a democracia deu um salto em Portugal, a partir do momento em que "temos um primeiro-ministro a ser julgado".



A personalização e o formalismo excessivo dos megaprocessos judiciais recolhe críticas dos dois convidados que fizeram, com a editora de Política da SIC Cristina Figueiredo, mais uma leitura da decisão instrutória da Operação Marquês.

A democracia ficou a ganhar ou a perder? A pergunta abre o debate (pode assistir na íntegra mais acima) moderado pela jornalista Paula Santos a partir da redação da SIC e do Expresso.