“Maus-tratos infantis não se limitam àquilo que se faz, mas sobretudo ao que não se faz”

Aquilo que acontece na infância, não fica na infância. Por isso, "quanto mais precocemente se intervir, menores são os custos no futuro".

No "Ao Vivo na Redação" da SIC e do Expresso, falamos do mês internacional da prevenção dos maus-tratos na infância. Avaliamos os mecanismos e instrumentos ao dispor da sociedade portuguesa para lidar com estes casos. Sublinhamos as diferenças entre os resultados da institucionalização e, por outro lado, o recurso (ainda escasso em Portugal) às famílias de acolhimento.



Não perdemos também de vista um exemplo da atualidade que conhece acórdão esta quarta-feira: o caso de Valentina, a criança de 9 anos vítima mortal na sequência de graves agressões.



Mauro Paulinho é o convidado residente deste "Ao Vivo" que tem, a partir de agora, versão quinzenal. A jornalista da editoria de Sociedade do Expresso, Christiana Martins, junta-se a ele na análise de um tema para o qual ainda escasseiam respostas. A moderação é de Paula Santos.