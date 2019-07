Histórias debaixo de água

Fique a conhecer um pouco da história de cada um.

VERONESE

O Veronese foi um paquete inglês que encalhou muito perto da costa em 1913, em Leça da Palmeira. A bordo seguiam 221 passageiros.

Deu origem a um dos salvamentos mais emblemáticos do norte, com salva-vidas no mar e cabos em terra.

Os trabalhos demoraram vários dias e mobilizaram a população e bombeiros. O navio vinha de Liverpool e tinha como destino a Argentina.

Parte das operações de regaste ficaram registadas em filme.

ALDEIAS SUBMERSAS NA BARRAGEM DA AGUIEIRA

Em 1981, desapareceram para sempre três aldeias da zona centro de Portugal. Foram submersas pela barragem da Aguieira.

Construída para produzir energia elétrica, regar os campos agrícolas e controlar as cheias no rio Mondego, a barragem não afundou nem a memória, nem as saudades das populações sacrificadas em nome do progresso.

NAVIO DO NORTE

O Tiber ou o Navio da Norte está afundado a 33 metros de profundidade ao largo de Vila Chã, em Vila do Conde.

Não há certezas quanto à identificação destes destroços. O que se sabe é que é um bom sítio para apanhar faneca e um dos mais conhecidos locais de mergulho do norte, pelas balas e canhões que ainda se consegue reconhecer.

Tudo indica que será um navio inglês que naufragou em 1847 em águas portuguesas. Há até quem fale que a bordo haveria um tesouro que nunca chegou a ser encontrado.

CORVETA AFONSO DE CERQUEIRA

Em setembro do ano passado, foi afundada na Madeira a corveta Afonso de Cerqueira.

O navio da Marinha Portuguesa cumpre já o objetivo de ser um recife artificial cheio de vida... Será especialmente recordado pela 1.ª missão em que deu a volta ao mundo e testemunhou a invasão indonésia de Timor-leste.

