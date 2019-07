Em 1981, desapareceram para sempre três aldeias da zona centro de Portugal. Foram submersas pela barragem da Aguieira.

Construída para produzir energia elétrica, regar os campos agrícolas e controlar as cheias no rio Mondego, a barragem não afundou nem a memória, nem as saudades das populações sacrificadas em nome do progresso.

