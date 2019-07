O afundamento do navio Corveta Afonso Cerqueira

No episódio desta semana do "Aqui Há História", viajamos até à costa sul da ilha da Madeira, onde, no ano passado, foi afundada a corveta Afonso de Cerqueira. Tal como planeado, o velho navio tornou-se já um recife artificial de vida marinha. Com o mergulho no destroço, é possível recordar a primeira missão da corveta e um momento que marcou a história de Portugal.