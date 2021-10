Despesa, estagnação e envelhecimento: o futuro de Portugal?

José Miguel Júdice, em comentário na rubrica "As Causas", alerta para o aumento da despesa pública, para a estagnação da economia e para o envelhecimento da população, que trarão resultados negativos para a comunidade.

O comentador inicia este segmento referindo que "estamos a uma semana de saber se a crise do Orçamento não é mais do que um bluff" e um instrumento para se tolerar o "Estatismo" de que Júdice fala, este que, nas suas palavras, cresce "de ano para ano".

José Miguel Júdice continua a revelar números de Joaquim Sarmento que referem que, "mesmo que o Governo não venha a ceder nada ao PCP e ao Bloco de Esquerda", a despesa primária será de 98.7 mil milhões de euros em 2022, superior aos 84.7 mil milhões de 2019, o que se traduz numa passagem de 39.7% do PIB para 43.6%, equivalente a uma subida de 14 mil milhões de euros em três anos.

Refere, ainda, que, mesmo com a exclusão da despesa com verbas do PRR, o valor passará de 39.7% para 42.3% do PIB.

Para Júdice, a alternativa seria o aumento da carga fiscal sobre as classes médias e, "em geral, sobre quem trabalha e cria riqueza", algo que não lhe agrada.

Veja também: