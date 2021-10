A COP 26 e um futuro catastrófico do planeta que assusta Júdice

José Miguel Júdice começa por referir que, "quem manda no Mundo vai reunir-se em Glasgow, a partir do próximo domingo, na COP 26, com uma agenda ambiciosa, influenciados pela necessidade de responder a pressões da opinião pública, a factos e a credíveis modelos matemáticos que anunciam uma tragédia de dimensão cósmica se até 2050 não acabar completamente a energia originada em combustíveis fósseis".

Por isso, refere o comentador, se estabeleceram ambiciosos objetivos para 2030: reduzir 25% os gases com efeito de estufa, e, para 2050, pretende-se atingir a neutralidade carbónica, ou seja, reduzir 85% a 90% esses gases, deixando de usar carvão, petróleo e gás natural como fonte de produção de energia.

O comentador aponta que vários estudos dizem que, para isso, quase 60% das reservas de petróleo e gás e quase 90% das de carvão terão de ficar intocadas no solo para sempre.

"Como tenho ensinado há anos, a Energia é acima de tudo uma questão Política. É certo que esta opção política nasce de uma urgente necessidade, mas infelizmente foi sendo estruturada com apelo ao pensamento mágico e infantil, que domina os políticos e os eleitores. O que gera aparente confusão, mas infelizmente é muito claro", diz.

No entanto, Júdice aponta "coisas essenciais não foram ponderadas".

"Entre elas que essa opção torna em cada ano cada vez mais inviável económica e financeiramente investir nesses setores de produção de energia, apesar de o crescimento económico mundial exigir um aumento substancial da energia disponível e ainda não haver alternativas suficientes ou – como acontece com o nuclear – não se querer que sejam usadas", aponta o comentador, que diz que os efeitos desta estratégia já se estão a sentir.

Para se atingir a neutralidade carbónica em 2050, o comentador mostrou um mapa com as medidas que devem, a seu ver, ser tomadas: em 2021 deixarem de ser aprovados novos projetos de carvão e gás; em 2030, o carvão deixar de ser usado nas economias avançadas; em 2035, ser alcançado o estado de emissões zero nas economias avançadas; e em 2040, acabar a utilização de energia com origem no carvão e no gás.

Relembra, ainda, que, em 2019, 84,3% da energia consumida era de origem fóssil, e que se antecipa que em 2030, de acordo com as previsões possíveis, não melhoraremos praticamente nada no mix energético em 10 anos: "passamos de 84,3% para 81% na energia fóssil)".

"E pior, em 2030 a produção de petróleo da OPEC e Rússia vai ser mais dominante no Mundo (passar de 46% para mais de 50%) e ninguém acredita que esses países autocráticos vão respeitar o “road map” e desistir de usar os seus recursos estratégicos, o que torna tudo ainda mais confuso e complicado", aponta, acrescentando que "em 2050, estima-se que o peso do fóssil seja de 60%, quando devia ser menos de 15%".

José Miguel Júdice, alerta, então, que, para evitar a "tragédia cósmica", tem de ocorrer uma revolução, que "tem de ser paga com os nossos impostos e subida brutal do preço da energia, que exige que sejam destruídos amplos setores da economia, que países autocráticos e fortes na produção de energia fóssil desistam dela e é essencial que, nas indústrias condenadas a morrer, se continue a assegurar a energia necessária".

Contudo, para o comentador, os sinais são maus, pois os investimentos no gás natural estão muito abaixo do exigível e está-se a investir em energias limpas "menos de metade do que seria necessário".