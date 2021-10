Estaremos perante um António Cavaco Silva Costa?

José Miguel Júdice comentou, esta terça-feira, um "reforço do estatismo" socialista, que considera que aumentará se houver maioria absoluta, comparando António Costa a Aníbal Cavaco Silva.

Para o comentador, o reforço do “estatismo” e os sinais de que o PS se e quando for maioritário o vai acelerar teve mais exemplos.

"O primeiro sinal foi o primeiro-ministro, simbolicamente, na Assembleia da República, usar o pretexto da loucura mansa em que se tornou o concurso do 5G na ANACOM para atacar o modelo de governança por reguladores (que deviam ser) independentes, o que significa desejar passar os seus poderes para o Governo, como está em curso com os poderes reguladores da Ordem dos Advogados", diz.

"O segundo sinal é o populista e eleitoralista IVAucher de 10 cêntimos por litro de combustível, em vez de uma redução do ISP, para que só abranja quem vota e não as empresas que usam automóveis", acrescenta o comentador.

Júdice aponta que "as organizações empresariais deram um murro na mesa" no Conselho Económico Social e que o motivo direto foi o Governo ter anunciado mudanças à legislação laboral, que não referira na reunião do CES, dois dias antes.

"António Costa, sem se notar vergonha na sua cara, pediu desculpa por um 'lapso e esquecimento', mas era ele que presidia à delegação governamental. Essas medidas eram as mais chocantes para as empresas, e não foram esquecidas, foram apenas necessárias para tentar levar o PCP a abster-se na votação do Orçamento", defende Júdice.

O comentador da SIC termina referindo que "o que é mais grave é que este desprezo indicia que o CES é tratado como uma 'força de bloqueio', como Cavaco Silva se referia ao Tribunal de Contas, outro empecilho ao estatismo".