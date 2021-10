O "naufrágio" da Gerigonça e do combate às alterações climáticas

José Miguel Júdice comentou, esta terça-feira, as negociações do Orçamento do Estado para 2022 e a COP 26, a Conferência para a Mudança Climática, que diz viverem ambas "naufrágios" de fim de ciclo.

O comentador da SIC começa por referir que "os fins de ciclo", em especial, da Geringonça, "lembra naufrágios em que os mais afoitos ou com mais sorte se conseguem agarrar a uma tábua", referindo depois que, "sobrevivendo ou não, fazem parecer sempre ser muito confuso".

Júdice lembra também a "muito maior importância" da COP 26, a Conferência para a Mudança Climática, e a respetiva luta pela descarbonização do planeta.