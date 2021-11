Marcelo sem consensos e contra o mundo

José Miguel Júdice refere que, independentemente da escolha da data para as eleições legislativas, terá sempre críticas, à Esquerda ou à Direita.

O comentador começa por referir que "se António Costa tivesse dúvidas quanto a ir para eleições, perdeu-as de imediato: tendo o Presidente anunciado eleições para janeiro, era óbvio que assim iriam apanhar o PSD e o CDS numa luta intestina violenta, oportunidade que não voltaria a ocorrer mais no futuro previsível".

Mas, na opinião de Júdice, também Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos viram que "essa decisão presidencial lhes evitaria o risco da derrota interna e dar-lhes-ia talvez mais dois anos de poder, na esperança de que tudo venha a melhorar e de que o PS não consiga maioria absoluta, e desse modo passaram a ser aliados objetivos do PS".

Já relativamente a PCP e Bloco de Esquerda, o comentador afirma que "não queriam eleições, mas avisados de que elas iam ocorrer em janeiro e confrontados com a humilhação que foi a negociação fingida com o PS, deixaram de ser racionais, voltaram ao ventre materno do leninismo, e como acreditam que tudo vai ficar na mesma depois das eleições, quanto mais depressa [as eleições] melhor".

"Não vejo como o Presidente vai conseguir escapar de marcar as eleições para 16 de janeiro", adianta, acrescentando que não sabe "como aguentará [Marcelo Rebelo de Sousa] ataques como os da vice-presidente do PSD [que referiu que Marcelo 'arremessou um torpedo' a Rio e 'age como chefe de fação'] e de tantos outros, além de toda a Esquerda, se optar por 30 de janeiro".

Se optasse pelo dia 30 de janeiro, Júdice diz que "todos diriam que Marcelo mudara de opinião para ajudar Paulo Rangel e Nuno Melo, ligando o seu destino ao sucesso deles".

Contudo, "ao manter a data de 16 de janeiro, todos dirão que teve medo, e o Presidente da República vai matar a mudança do PSD, criar uma cisão que pode ser o fim do CDS, ajudar o PS e naturalmente fazer subir a votação na IL e no Chega".