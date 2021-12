"Caderno de encargos" de Marcelo, responsabilidades do Ministério da Saúde e demissão de Cabrita

José Miguel Júdice comenta o caderno de encargos do Presidente da República, as polémicas e as responsabilidades que considera estarem por apurar no Ministério da Saúde e a demissão de Eduardo Cabrita e as últimas informações sobre o caso do atropelamento.

O comentador começa por referir que Marcelo Rebelo de Sousa já começou a divulgar o seu "caderno de encargos" para depois das eleições legislativas, acreditando que o desejo de Presidente da República é uma vitória do PS sem maioria absoluta, sem possibilidade de Governo apenas com o PCP e o Bloco de Esquerda, sendo obrigado a negociar com o PSD.

Continua, dizendo que o Chefe de Estado pretende um acordo sobre a TAP, uma decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e outras questões trabalhadas, como a sustentabilidade da Segurança Social, a adaptação da legislação laboral à economia virtual ou a diminuição do peso do Estado e a redução do número dos seus trabalhadores,

José Miguel Júdice diz ainda que, enquanto aumenta a incidência da variante Ómicron em Portugal, "mais uma vez, não é pedida a responsabilidade política com o que acontece no Ministério da Saúde", nomeadamente, sobre o colapso do sistema informático sobre a SIDA, as sucessivas demissões de chefias nos hospitais ou a administração não atempada da terceira dose da vacina contra a covid-19 aos idosos.

Por fim, deixa um elogio a Cristiano Ronaldo, recomenda um texto, "Eu amo a Portugalidade", publicado no jornal Público na passada quinta-feira, e deixa a pergunta: "os médicos do SNS têm resiliência ou não?", não se esquecendo de abordar a demissão de Eduardo Cabrita e as últimas informações sobre o caso do atropelamento.