O Boa Cama Boa Mesa foi descobrir o concelho de Leiria. O percurso começa na Praia de Pedrógão, onde um pequeno grupo de antigos pescadores tenta evitar o fim da Arte Xávega.

A cidade de Leiria cresce em redor do seu castelo. Em pouco mais de meia hora, ficamos a conhecer as principais ruas do centro da cidade. Em cada praça há uma história.

Leiria é o distrito do país com mais registo de veículos antigos.