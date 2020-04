Os museus na palma da mão e um novo tema de Moullinex no Cartaz

Abrimos o programa com uma visita aos bastidores do Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, onde todos os dias é publicado, nas redes sociais da instituição, um vídeo sobre uma das peças emblemáticas do vasto acervo.

Em tempos de isolamento, o músico Moullinex lançou o tema “Luz”, que mostra a realidade do isolamento social de uma perspetiva diferente, através de um videoclipe filmado com um telemóvel e com uns binóculos.

No ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, Cuca Roseta lança um disco de homenagem à Diva do Fado. Falamos com a fadista de 38 anos sobre este álbum.

O Cartaz deste fim de semana mostra, ainda, as fotografias de Luís Godinho que venceram um prémio europeu na categoria de fotojornalismo. E há sugestões de concertos de Patti Smith, Cat Power ou Ben Harper para ver sem sair do sofá.