No Cartaz desta semana, a distinção de Paulo de Carvalho com o Prémio de Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores; "Eu Sou do Roque", o mais recente single de Marco Rodrigues; E a exposição "Em águas de bacalhau" do fotógrafo português Vasco Pinhol.

No que diz respeito ao cinema, João Lopes fala sobre a estreia de "Higiene Social”, "Blackbird – A despedida” e “Ao sabor da ambição”, um clássico de Hong Kong em cópia restaurada.