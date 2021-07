A nova vida de Janeiro e um filme sobre Céline Dion quando aí há ecos de Cannes

O músico Janeiro mudou-se, no início do ano, para o Alentejo, onde tem vindo a trabalhar num home studio. Lançou, recentemente, "Oh Meu Amor", um single do próximo disco. "Fugacidade" deverá sair em 2022.

João Garcia Miguel encenou a peça "Ergue-te Ó Sol". Um trabalho que leva os espectadores numa viagem teatral onde os palcos são parques em Lisboa e em Almada.

A vida de Céline Dion é agora contada em "Aline", uma ficção não oficial, mas aprovada pela cantora canadiana. O filme deverá chegar às salas portuguesas em dezembro.

O crítico de cinema da SIC, João Lopes, traz ainda alguns ecos do Festival de Cannes: um filme que acompanha o quotidiano de alguns animais de quinta e, também, a longa-metragem "Sweet Thing" - o mais recente trabalho de Alexander Rockwell.