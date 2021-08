"Apesar de ser uma nova orquestra, este é um trabalho já longo"

A Orquestra Real Câmara foi fundada no ano passado pelas musicólogas Diana Vinagre e Marta Vicente, para recuperar e divulgar a música de compositores portugueses e italianos do século XVIII.

Os músicos utilizam instrumentos de época, como o cravo e a teorba, numa alusão à orquestra da corte de D. João V.

A Orquestra Real Câmara é constituída por 16 músicos de todo o mundo e tem direção artística do maestro e violinista italiano Enrico Onofri, que é também investigador de música antiga.