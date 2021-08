Artistas Unidos levam "Morte De Um Caixeiro Viajante" ao CCB

"Morte De Um Caixeiro Viajante" estreou-se em Nova Iorque, no final dos anos 40. A peça, da autoria do dramaturgo norte-americano Arthur Miller, acabaria por marcar uma fase na história do teatro mundial. A companhia Artistas Unidos levam-na ao palco do CCB até ao dia 15 de agosto. Depois, partem em digressão pelo país.