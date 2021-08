Uma nova orquestra portuguesa e a mais recente peça de teatro dos "Artistas Unidos" estão em Cartaz

Esta semana, mostramos-lhe uma nova orquestra portuguesa que surgiu no ano passado, já durante a pandemia. Chama-se "Real Câmara" e dedica-se ao estudo e interpretação da música barroca; por Nova Iorque já se prepara o regresso das artes à cidade. Um momento que vai ser celebrado a 21 de agosto com um concerto no Central Park, no qual atuarão nomes como Bruce Springsteen, Andrea Bocelli e Elvis Costello; João Lopes continua a fazer sugestões de cinema e esta semana fala de "E o Tempo Passa", "Laços de Família" e "Summer of Soul"; no teatro, fomos aos ensaios da mais recente peça da companhia Artistas Unidos. "Morte de Um Caixeiro Viajante" fica no CCB, em Lisboa, até ao dia 15 de agosto; a fechar, ouvimos a música nova dos Duran Duran.