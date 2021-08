O novo filme biográfico de Aretha Franklin e uma Casa de Serralves renovada

Esta semana, conhecemos o primeiro filme biográfico oficial sobre Aretha Franklin. A "rainha da soul" é intepretada por Jennifer Hudson. A atriz deu uma entrevista, em exclusivo, à SIC.

Continuamos no cinema e com o comentário habitual de João Lopes. Esta semana sugere "Fevereiro", "Três Verões" e "O Joelho de Claire".

Passamos os olhos pelo filme "No Ritmo do Coração", já está disponível em streaming. Pretende ser inclusivo e ser acessível a quem não ouve - foi feito com legendas de raiz.

A Casa de Serralves reabriu ao público, ao fim de quase um ano de obras de recuperação. As condições são agora melhores para acolher exposições, mas também para receber os visitantes com mobilidade reduzida.