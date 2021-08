Como o jardim de um museu ajuda a contar a história de "Madama Butterfly"

"Madama Butterfly" é o espetáculo de abertura da segunda edição do OperaFest. Encenada por Olga Roriz, a ópera é interpretada num cenário natural que ajuda a contar a história. É apenas uma parte da programação do festival dedicado à ópera, que surgiu no ano passado já durante a pandemia, e que decorre no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga até ao dia 11 de setembro.