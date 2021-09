Este ano, a Feira do Livro de Lisboa conta com 744 marcas editoriais, um número superior ao das edições anteriores, e para 12 editoras é a primeira vez que marcam presença no evento.



Apesar do país continuar a atravessar uma pandemia, mais de 100 mil pessoas já passaram pelo Parque Eduardo VII, na primeira semana do evento, que se realiza até 12 de setembro.