Um leilão para cinéfilos, o primeiro filme de Catarina Vasconcelos e uma exposição em Cartaz

No programa desta semana, damos a conhecer um leilão para cinéfilos: objetos e adereços de sagas como "Star Wars" ou "Harry Potter" vão poder ser adquiridos em novembro; a primeira longa-metragem de Catarina Vasconcelos já está no cinema e chama-se "A Metamorfose Dos Pássaros"; continuamos no cinema com as sugestões para esta semana de João Lopes; mostramos a exposição "A Máquina De Imagens", que reúne obras do cartoonista e ilustrador João Abel Manta