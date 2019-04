Terça no Jornal da Noite

Sara morreu com tumor cerebral após diagnóstico de stress e ansiedade

Chegou este mês a tribunal o caso de uma jovem que morreu com um tumor de 1,7 quilogramas no cérebro, depois de ter ido quase trinta ao hospital e ao centro de saúde. Quatro médicos estão sentados no banco dos réus a responder por negligência médica.