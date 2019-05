Violador português apanhado em Espanha quando renovava carta de condução

Terça no Jornal da Noite

No ano 2000 o Tribunal de Cascais condenou um homem a quatro anos e seis meses de prisão por abuso de menores. A pena nunca foi cumprida porque o abusador fugiu do país. Foi apanhado há dois meses, em Espanha, onde vivia com uma identidade falsa, quando tentava renovar a carta de condução.