Dúvidas sobre apoios sociais para pessoas com incapacidade? Envie para o "Contas-Poupança"

Esta semana vamos continuar a falar sobre os apoios para pessoas dependentes e com incapacidade. Amanhã, às 15h na SIC Notícias, queremos esclarecê-lo em relação à Prestação Social para a Inclusão e ao Complemento por Dependência. Saiba como pode ter direito a estas prestações sociais.

Se tem dúvidas, envie-nos por WhatsApp, de preferência em vídeo, com o seu primeiro e último nome e localidade, para que lhe possamos responder no decorrer do programa desta semana.O número é o 963 168 000.

Contamos consigo amanhã, entre as 15h e as 16h, na SIC Notícias.