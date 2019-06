Sabe que dados não podem faltar na sua fatura detalhada de telecomunicações?

Desde 25 de maio, sempre que o cliente peça, os operadores de telecomunicações têm de lhe enviar uma fatura com o nível mínimo de detalhe, definido pela ANACOM. São informações importantes, que o podem ajudar a evitar surpresas desagradáveis no final do mês. A boa notícia: não paga mais por isso.

As faturas com detalhe mínimo são gratuitas, mas tem de as pedir ao operador com que trabalha.

Sem qualquer custo acrescido para o consumidor, uma fatura deste tipo deve indicar:

Os serviços contratados e o preço a pagar

A data de fim do período de fidelização

Quanto custa rescindir contrato na data da emissão da fatura

Como, onde e quanto tempo tem para contestar os valores faturados

A informação de que pode apresentar queixa através do livro de reclamações

Quando é que recebo a fatura detalhada?

As regras mantêm-se. Independentemente do tipo de fatura, o operador de telecomunicações tem de a enviar todos os meses até 10 dias úteis antes da data limite para pagar. Este prazo é válido para as faturas eletrónicas e em papel.

Se não concordar com o valor cobrado, tenho de pagar?

Se não o fizer, o operador pode suspender o serviço ou até cancelar o contrato. Faça o pagamento e reclame por escrito. No Portal do Consumidor, a Autoridade Nacional de Comunicações refere que "se justificar que a dívida não existe ou não lhe é exigível, o serviço não pode ser suspenso até que a questão seja resolvida."

Como poupar nas telecomunicações?

Se o objetivo é reduzir a fatura, deve ter em mente três dicas fundamentais:

Esteja atento à concorrência

Ajuste o pacote contratado às suas necessidades

Faça simulações

Se quiser saber mais sobre o que muda nas faturas das telecomunicações e como pode reduzir os gastos com telemóvel, telefone, televisão e internet, acompanhe a rubrica "Contas-Poupança", amanhã no Jornal da Noite da SIC, e o Programa "Contas-Poupança", sexta-feira às 15h na SIC Notícias.