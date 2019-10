Quanto é que os clientes da Caixa Geral de Depósitos vão pagar em 2020?

Pode consultar os novos preços aqui, mas deixamos-lhe um resumo com as principais alterações:

Vai pagar mais pelo procesamento da prestação do Crédito à Habitação

A comissão aumenta para 2,75€ por mês (+4% IS) a partir do dia 25 de março.

Transferências por MBWay passam a ser pagas

Passam a custar 0,85€ (+4% IS). Há algumas isenções para jovens.

Passa a pagar pela Conta de Serviços Mínimos Bancários

Até agora era gratuira; no próximo ano passa a custar 4,08€ por ano (+4% IS). Há excepções: quem recebe menos do que o equivalente ao salário mínimo nacional continua isento.

Levantar dinheiro ao balcão com a Caderneta vai custar 3€

Clientes com mais de 65 anos estão isentos em 2 levantamentos por mês se tiverem poucos rendimentos e pouco património (menos de 20.000 euros). Há tolerância até 31 de dezembro de 2019.

Vai ter de pagar 2€ para atualizar a Caderneta

A Deco considera que o aumento das comissões na CGD é "injustificável".

Já o presidente executivo da CGD, Paulo Macedo, garante que os custos financeiros para as empresas e para os particulares nunca foram tão baixos, e sublinha que em 90% dos casos vão continuar inalteradas.

Analise as comissões que vai pagar

Não se esqueça de que outros bancos já cobram valores muito superiores a estes da Caixa em muitas destas situações e em outras. Detalhamos as alterações na CGD porque é o maior banco e onde estão muitos dos portugueses mais frágeis e com menos literacia financeira. Uma fonte do banco sublinha que, apesar de tudo, os valores da maioria das comissões continuam abaixo da concorrência. E, de facto, é verdade.

Como evitar algumas comissões

A CGD isenta de comissões de gestão de conta à ordem, reformados com uma pensão de reforma e outros clientes com rendimentos inferiores a uma vez e meia o salário mínimo nacional. Assim, o banco isenta de qualquer comissão de gestão mais de 1 milhão de clientes, dos quais mais de 390 mil reformados. Confirme que continua isento, se for o caso.

Se usar a app da Caixa não paga comissões pelas transferências do MBWay entre clientes da CGD.

Clientes com menos de 26 anos mantêm algumas isenções de comissões. Confirme qual é a situação no seu caso. Estudantes universitários têm algumas isenções e vantagens.



E não se esqueçam que há bancos que não cobram nada de nada. Nem comissões nem anuidades de cartões.



Clientes com Caderneta (em papel) têm 1 ano de isenção da anuidade do cartão de débito. Mas o multibanco é grátis (ou paga, no máximo, 4,24 €/ano) se pedir uma conta de Serviços Mínimos Bancários.

Se não pode "fugir" da Caixa Geral de Depósitos veja as vantagens das contas Caixa que têm vários serviços agregados em vez de pagar todos os serviços avulso.