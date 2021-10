Recentemente, o Governo decidiu acabar com os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento e substituiu-os pelos Certificados do Tesouro Poupança Valor.

As condições pioraram mas, mesmo assim, os certificados continuam a render mais do que os depósitos a prazo.

O Contas-Poupança fez as contas a quanto pode render o seu dinheiro com as novas regras.