Em Berlim, na Alemanha, um músico americano toca órgão num camião para os moradores em isolamento. A ideia é compartilhar a arte do compositor J. S. Bach e ajudar a ultrapassar os tempos difíceis provocados pela pandemia do novo coronavírus.

Também os Queen + Adam Lambert quiserem ajudar e adaptaram o tema “We Are The Champions” para dedicar a música aos profissionais de saúde. A banda vai doar as receitas à Organização Mundial de Saúde.