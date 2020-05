Segundo a Organização Mundial de Saúde, África poderá tornar-se no próximo grande foco do novo coronavírus. Mais de metade do continente africano, 1.300 milhões de pessoas, precisa de sair de casa para ter acessos à água.

Os Médicos Sem Fronteiras tentam garantir o abastecimento com regras de distanciamento onde há pontos de água, mas ainda há quem precise de recorrer a poços e riachos e não consiga garantir a distância de segurança.